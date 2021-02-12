Эксперт рассказала о рейтинге Путина

Социологические показатели президента России Владимира Путина находятся в пределах нормы, констатировала исполнительный директор АНО Институт региональных проблем Наталья Линдигрин.

«Рейтинг президента сегодня стабильно находится в своем базовом коридоре. Если и случаются какие-то незначительные колебания, то это не отражается существенно на базовых показателях его поддержки и числе его сторонников», — рассказала она «Газете.Ru».

Кроме того, эксперт заметила, что поводов для сильного колебания рейтинга нет.

«Значительные колебания рейтинга в ту или иную сторону, как правило, обуславливаются социально-экономическими изменениями, происходящими в обществе, и затрагивающими значительное количество людей. Сегодня таких процессов мы не наблюдаем», — заключила она.