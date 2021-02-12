Глава РФПИ сообщил о подготовке провокаций против «Спутника V»

Конкуренты и политические силы в других странах пытаются помещать одобрению российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Его слова приводит РИА «Новости».

«Мы даже знаем, что в ряде стран планируются провокации против вакцины «Спутник V», – сообщил Дмитриев.

При этом он подчеркнул, что «Спутник V» является одной из наиболее признанных вакцин в мире.

Ранее глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как будут испытывать «Спутник V» на детях.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.