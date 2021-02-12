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Общество. Новости

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Представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) перед началом отвода подразделений Народной милиции ДНР из участка возле села Петровское Представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) перед началом отвода подразделений Народной милиции ДНР из участка возле села Петровское

В ОБСЕ заявили о необходимости плюрализма СМИ после запрета ТВ-каналов на Украине

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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру заявила о важности плюрализма СМИ после запрета некоторых телеканалов на Украине и в Латвии. Об этом пишет РИА «Новости».

Подчеркивается, что представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ внимательно следит за происходящим и поддерживает контакты с властями.

«Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ напоминает странам-участницам ОБСЕ о необходимости сохранять плюрализм СМИ, свободный поток информации и разнообразие мнение в соответствии с имеющими отношение к теме международными стандартами и обязательствами ОБСЕ», — рассказала Рибейру.

Ранее стало известно, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины потребует в суде лишить лицензии канал «112 Украина».

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