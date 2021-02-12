Украинский телеведущий назвал «крысами» зрителей закрытых телеканалов

Украинский телеведущий Остап Дроздов назвал зрителей телеканалов, попавших под украинские санкции, «крысами», «имбецилами» и «одноклеточными». Об этом сообщает «Страна.ua».

«Закрыли, люди-добрые, каналы-помойки. Катастрофа. Одноклеточные потеряли свой корм, амебам больше нечего смотреть, инфузории-туфельки бьются в истерике и припадке», – заявил журналист.

По его словам, зрителям этих телеканалов после их закрытия следует заняться другими делами, например, налепить вареников для украинских военных или «помыть унитазы».

«Такие миллионы людей, которые чувствуют катастрофический недостаток яда, катастрофический недостаток того, что делает их абсолютными имбецилами и гражданскими крысами. Таких людей иначе как убогими назвать невозможно», – высказался Дроздов.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK сроком на пять лет. После его указа каналы прекратили вещание. Сами телеканалы обвинили главу государства в «политической расправе над неугодными СМИ».

Впоследствии украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» объявила о начале процедуры импичмента Зеленскому.

В Национальном союзе журналистов Украины выразили обеспокоенность внесудебным решением ввести ограничительные меры.