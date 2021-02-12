Байден хочет закрыть тюрьму в Гуантанамо

Администрация президента США Джо Байдена начала проверку с целью закрыть спецтюрьму на американской военно-морской базе в кубинском заливе Гуантанамо, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным источников, Байден может подписать официальный документ о пересмотре судьбы объекта в ближайшие недели или месяцы. При этом, по оценке агентства, инициатива властей не приведет к немедленному закрытию тюрьмы.

Намерение Байдена закрыть учреждение за время своего президентства подтвердила и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Это, безусловно, цель и наше намерение», — заявила Псаки.

Тюрьма в Гуантанамо была создана как учреждение для содержания особо опасно преступников в январе 2002 года в рамках антитеррористической программы администрации президента США Джорджа Буша-младшего. Впоследствии 44-й президент Соединенных Штатов Барак Обама подписал указ о закрытии учреждения, однако данное решение отменил его преемник Дональд Трамп.