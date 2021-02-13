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Общество. Новости

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Венесуэла рассчитывает производить инсулин при помощи России

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Венесуэла рассчитывает производить инсулин при помощи России. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на главу Минздрава Венесуэлы Карлоса Альварадо.

«Если альянс (с компанией «Герофарм») будет реализован, и мы сможем сделать необходимые инвестиции для увеличения мощности завода (Espromed Bio), мы надеемся не только самостоятельно обеспечивать Венесуэлу инсулином, но и производить для региона. Это долгосрочный план », — говорится в сообщении.

В настоящее время фармкомпания «Герофарм» поставляет инсулин в Венесуэлу.

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