В Москве в субботу ожидается до -12°С и сильный снег

В Москве в субботу, 13 февраля, ожидается до -12°С, сильный снег, местами метель, гололедица и снежные заносы, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха составит от -12 до -10°C. Ветер северо-восточный скоростью 7-12 м/с, с порывами до 15 м/с.

Ночью температура опустится до -17...-19°C. Будет облачно, ожидаются небольшой снег и гололедица. Ветер северо-западный, его скорость составит 5-10 м/с.

Атмосферное давление днем и ночью составит 750 мм ртутного столба.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.