Диетолог назвала опасные диеты

Спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала о вредных диетах.

«Какая бы ни была диета, это все-таки специфическое питание, и перед тем, как садиться на ту или иную диету, человек должен в точности понимать, что у него в организме: хотя бы сдать анализы, сходить к терапевту», — пояснила она RT.

Противопоказаниями для диеты являются воспалительные процессы и хронические заболевания ЖКТ.

Среди опасных диет Писарева выделила различные схемы голодания, на которые садятся люди без присмотра специалиста. По ее словам, после перехода на обычное писание большинство начинают есть больше, чем раньше и набирать еще большее количество килограммов.

Также диетолог предупредила об опасностях монодиент, во время которых питаются одним продуктом, например, гречкой или кефиром. Из-за употребления одного и того же продукта организм недополучает все нужные ему витамины и микроэлементы, что приводит к слабости и возможному снижению иммунитета.

Кроме того, нутрициолог упомянула о вреде детокс-диет с использованием только соков или смузи. На такой диете человек часто смешивает различные овощи и фрукты, которые могут быть несовместимы. «В день получается очень большое количество различных овощей и фруктов, перемешанных между собой. В кишечник попадает все фактически размешанное, и он не тратит энергии, чтобы это переварить… Идет атрофия кишечника», — уточнила она.

При этом она ответила, что смузи и свежевыжатые соки можно вводит в свой рацион, однако не часто.

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