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Общество. Новости

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Охранник разрушенного торгового центра Зураб Засеев, выживший после взрыва Охранник разрушенного торгового центра Зураб Засеев, выживший после взрыва
Сотрудники МЧС во время разбора завалов на месте обрушения после взрыва торгового центра, 12 февраля 2021 года Сотрудники МЧС во время разбора завалов на месте обрушения после взрыва торгового центра, 12 февраля 2021 года
Сотрудники МЧС России разбирают завалы на месте взрыва в супермаркете на улице Гагкаева во Владикавказе, 12 февраля 2021 года Сотрудники МЧС России разбирают завалы на месте взрыва в супермаркете на улице Гагкаева во Владикавказе, 12 февраля 2021 года
Сотрудники МЧС во время разбора завалов на месте обрушения после взрыва торгового центра, 12 февраля 2021 года Сотрудники МЧС во время разбора завалов на месте обрушения после взрыва торгового центра, 12 февраля 2021 года
Сотрудники МЧС России разбирают завалы на месте взрыва в супермаркете на улице Гагкаева во Владикавказе, 12 февраля 2021 года Сотрудники МЧС России разбирают завалы на месте взрыва в супермаркете на улице Гагкаева во Владикавказе, 12 февраля 2021 года
Сотрудники МЧС России разбирают завалы на месте взрыва в супермаркете на улице Гагкаева во Владикавказе, 12 февраля 2021 года Сотрудники МЧС России разбирают завалы на месте взрыва в супермаркете на улице Гагкаева во Владикавказе, 12 февраля 2021 года
Во время разбора завалов на месте обрушения после взрыва торгового центра, 12 февраля 2021 года Во время разбора завалов на месте обрушения после взрыва торгового центра, 12 февраля 2021 года
Так выглядел торговый центр до взрыва Так выглядел торговый центр до взрыва

МВД исключает версию теракта в взорвавшемся ТЦ во Владикавказе

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Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по Северной Осетии Альберт Сабанаев заявил, что версия теракта в взорвавшемся торговом центре Владикавказа исключена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

«Была проведена экспертиза. На месте не обнаружено взрывчатых веществ. Версия террористического акта исключена», — сказал Сабанаев.

Взрыв взрыв газа в ТЦ произошел утром 12 февраля на улице Гагкаева во Владикавказе. В результате был разрушен супермаркет. В здании в момент происшествия находились два человека, оба отделались легкими ссадинами. По данным МЧС, привести к инциденту могло неисправное газовое оборудование. Спасатели продолжают разбирать завалы, следователи проводят доследственную проверку. Возбуждено уголовное дело по уничтожению или повреждению имущества по неосторожности.

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