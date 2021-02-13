МВД исключает версию теракта в взорвавшемся ТЦ во Владикавказе

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по Северной Осетии Альберт Сабанаев заявил, что версия теракта в взорвавшемся торговом центре Владикавказа исключена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

«Была проведена экспертиза. На месте не обнаружено взрывчатых веществ. Версия террористического акта исключена», — сказал Сабанаев.

Взрыв взрыв газа в ТЦ произошел утром 12 февраля на улице Гагкаева во Владикавказе. В результате был разрушен супермаркет. В здании в момент происшествия находились два человека, оба отделались легкими ссадинами. По данным МЧС, привести к инциденту могло неисправное газовое оборудование. Спасатели продолжают разбирать завалы, следователи проводят доследственную проверку. Возбуждено уголовное дело по уничтожению или повреждению имущества по неосторожности.