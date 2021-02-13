Врач посоветовал переболевшим коронавирусом делать дыхательные упражнения

Переболевшим коронавирусом следует в первое время заниматься спортом дома, в том числе дыхательными упражнениями. Об этом сообщает главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, передает РИА «Новости».

При этом он отметил, что стоит остерегаться повышенных нагрузок, так как у таких людей вначале ослабленный иммунитет. Если выходить на улицу для прогулок, то следует одеваться по погоде, напомнил эксперт.

Тяжельников добавил, что прежде необходимо посоветоваться со своим лечащим врачом и он даст необходимые рекомендации, в зависимости от тяжести заболевания.

«После пневмонии в легких могут образоваться фиброзные явления и организму нужно помогать восстанавливаться. Эффективны будут дыхательные техники, например, гимнастика Александры Стрельниковой», — рассказал специалист.

Он добавил, что если силы не позволяют, то дыхательными упражнениями можно заниматься и лежа, в лучшем случае — можно прибегнуть к беговой дорожке или велотренажеру.

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