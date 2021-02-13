Возбуждены четыре дела по фактам краж из банковских ячеек в Москве

Четыре уголовных дела возбуждены после того, как неизвестные похитили из ячеек в московских банках крупную денежную сумму и ювелирные украшения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД РФ.

Отмечается, что заявления о пропаже поступили от четырех клиентов двух банков, расположенных на улицах Климашкина и Наметкина.

«Во всех случаях пропадало содержимое индивидуальных банковских ячеек. Возбуждены уголовные дела по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»), общий ущерб по этим делам составил 5,3 млн рублей», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что 10 февраля из ячеек банка в центре Москвы, расположенном на улице Климашкина, похитили валюту и ювелирные украшения на общую сумму в 162 млн руб.

До этого на северо-востоке столицы пропала валюта примерно на 56 млн руб. из трех банковских ячеек.