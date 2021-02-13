В Москве из-за снегопада задерживается общественный транспорт

В Москве из-за непогоды задерживается наземный транспорт, информирует столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

«Некоторый наземный транспорт ходит с незначительными задержками — для вас мы запустили 180 дополнительных единиц наземки, чтобы вы могли вовремя добраться в любую точку города», — говорится в сообщении.

Отмечается, что метро, МЦК и МЦД работают в штатном режиме.

Дептранс советует жителям столицы оставаться дома, а при необходимости выбирать общественный транспорт вместо личного.

Ранее сообщалось, что Москва стоит в девятибалльных пробках утром в субботу.