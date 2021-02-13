Экс-полковнику Захарченко провели операцию по удалению паховой грыжи

Осужденному по делу о взятках экс-полковнику МВД России Дмитрию Захарченко провели операцию по удалению паховой грыжи. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката Александра Горбатенко.

В настоящее время Захарченко находится во втором хирургическом отделении ГКБ №20 им. А.К. Ерамишанцева в Москве.

Операцию провели днем в пятницу, 12 февраля. По словам лечащего врача, все прошло успешно.

8 февраля стало известно, что Захарченко перевели из СИЗО в городскую больницу для обследования. В январе уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщала, что у него выявлено заболевание, требующее оперативного вмешательства.

Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года, во время обысков по его делу о взятках были найдены деньги на общую сумму около 9 млрд руб. Захарченко был приговорен к 12,5 годам лишения свободы.