Глава Минпросвещения выступил против использования телефонов на уроках

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов считает, что не стоит разрешать детям использовать телефон на уроке, передает РИА «Новости».

«Желательно мобильный телефон именно в учебном процессе, именно на уроке не использовать», — сказал министр.

При этом он не против того, чтобы у детей вообще не было телефонов. А во время учебного процесса родители всегда могут связаться с директором школы.

По его словам, решение о том, сдавать гаджеты при входе в школу или нет, решает каждое учебное заведение самостоятельно.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор запретил пользоваться телефонами на уроках.