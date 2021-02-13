Тело погибшего вытащили из-под завалов ангара в Калужской области

Тело погибшего мужчины нашли на месте частичного обрушения кровли ангара в Калужской области. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что кровля частично обрушилась у ангара площадью 50 на 100 кв. м, находящегося в городе Людиново. Инцидент произошел днем в субботу, 13 февраля. По предварительным данным, причиной обрушения стало большое скопление снега.

Согласно информации ведомства, под завалами может находиться еще один человек.

В настоящий момент на месте происшествия работают 55 человек и 15 единиц техники.