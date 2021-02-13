Житель Ленобласти украл мощи из храма, чтобы продать их и купить еду

Мужчина украл частицу мощей святой Матроны Московской из Тихвинского монастыря в Ленобласти. Об этом он рассказал в полиции на допросе, видео которого опубликовано на сайте МВД России.

Житель Ленинградской области признался, что пошел днем 12 февраля в монастырь, «увидел блестящую вещь, решил ее украсть, заложить за деньги, чтобы купить еду». Он раскаялся в содеянном и принес извинения.

По данным полиции, 33-летний тихвинец положил ларец с мощами в рюкзак, когда охранник храма отвернулся. Спустя некоторое время охранник обратился к правоохранителям, в этот же день похититель был задержан. Мужчина продал ларец с мощами антиквару за 500 рублей.

В ближайшее время мощи святой блаженной Матроны Московской будут возвращены в храм. Возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее житель Омской области украл из церкви мощи святых и спрятал в колодце.