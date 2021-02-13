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Общество. Новости

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Оксфордская вакцина от коронавируса будет впервые протестирована на детях

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Вакцина от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета будет впервые протестирована на детях в возрасте от 6 до 17 лет. Об этом информирует агентство Reuters.

Отмечается, что испытания помогут определить эффективность препарата.

В эксперименте примут участие 300 добровольцев. Предполагается, что уже в феврале будут получены первые прививки.

Вакцина AZD1222 разработана специалистами британо-шведской компании AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета. Она является векторной вакциной, то есть в ней содержится ослабленный безобидный вирус и ген COVID-19.

Ранее сообщалось, что Азербайджан выдал разрешение на проведение исследования комбинации вакцин от коронавируса — российской «Спутник V» и британской AstraZeneca.

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