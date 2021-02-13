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Общество. Новости

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В общежитии в Саратовской области нашли тела трех мужчин

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В городе Энгельс Саратовской области нашли тела трех мужчин в общежитии. Об этом сообщает СУСК России по региону.

Жильцы общежития на улице Молодежной обнаружили в одной из комнат тело 51-летнего хозяина жилья и двух его приятелей утром 13 февраля. Личности погибших устанавливаются.

Следователи приступили к доследственной проверке. По результатам внешнего осмотра тел признаков насильственной смерти не обнаружено. Причина смерти будет установлена судебно-медицинскими экспертами.

Ранее тела пяти мужчин были найдены в Подмосковье.

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