Власти Москвы рассказали, как отпраздновать День святого Валентина в столице

В День всех влюбленных в Москве запланированы спектакли, концерты, кинопоказы, экскурсии, мастер-классы и розыгрыши призов. Гостей ждут на ВДНХ, в музеях, кинотеатрах и парках города.

Комитет по туризму города Москвы предлагает посетить свое любимое место в городе и рассказать об этом в соцсетях. Можно опубликовать фото или видео вместе с романтической историей или с признанием в любви Москве, сопроводив его хештегом #ВлюбленныевМоскву и получить шанс выиграть приятный приз. Среди участников будут разыграны билеты на двоих на самую высокую смотровую площадку Европы, на автобусную экскурсию на двухэтажном автобусе, на посещение «Городской фермы» на ВДНХ и выставки «Слепая зона» в Политехническом музее, а также на прогулку по Москве-реке.

На катке «Сияние льда» в Таганском парке на сеансе с 17:00 до 20:00 пройдет лотерея. Каждый катающийся получит индивидуальный номер при входе, с помощью лототрона среди участников разыграют подарки. Кроме того, на этой ледовой площадке весь вечер будет работать фотограф.

Влюбленные пары смогут получить красивые снимки, а также принять участие в фотоконкурсе. Забрать распечатанные фотографии можно будет на специальном стенде через несколько дней.

Тем, кто хочет потанцевать под живую музыку, стоит отправиться 14 февраля в Парк Горького.

Там состоится концерт в «Медиарубке» — это рупор хорошего настроения на катке. Свои композиции исполнит инди-поп-группа «44 сыра». Музыканты вошли в число победителей конкурса «Плейлист #МосАртист | Музыка в парках» Московского продюсерского центра. Начало концерта в 18:00.

В парке «Сокольники» можно не только покататься на коньках, но и провести оригинальную фотосессию. Там создадут фотозону, где влюбленные смогут сделать фотографии и получить сувениры от парка. Красочную инсталляцию можно будет найти на территории эстрады «Ротонда», сделать фотографию и получить сувенир желающие смогут с 12:00 до 16:00.

Отличным местом для оригинального первого свидания могут стать музеи. Например, в автомузее «Моторы октября» в честь праздника пройдет джазовый концерт «Я буду петь тебе, как Фрэнк». Прозвучат 20 хитов и редкие песни Фрэнка Синатры. Посетителей ждет незабываемое путешествие по Америке 1950–1960-х годов и погружение в атмосферу американского высшего света середины прошлого столетия.

А в Дарвиновском музее организуют специальную акцию: каждый молодой человек, купив входной билет в интерактивный комплекс «Пройди путем эволюции», сможет провести свою спутницу бесплатно. Также здесь подготовили программу «Летающие млекопитающие».

В День всех влюбленных не стоит забывать и о классике романтических свиданий — походах в кино. Посетить сеансы приглашает сеть кинотеатров «Москино». Можно посмотреть новый анимационный фильм студии Pixar «Душа» (6+) — пронзительную историю об учителе музыки, который мечтает стать джазменом.