Эксперт высказался об ожиданиях от новой акции, о незаконности участия в которой предупреждало МВД

Жителей крупных городов намеренно призывают участвовать в некоем перфомансе с фонариками, чтобы получить «яркую картинку», считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

«Понятно, что организаторов интересует яркая картинка для отчета, а не люди. В больших городах картинку сделать проще», — предположил Мартынов.

По его мнению, «на людей организаторам в общем-то плевать, как уже показали предыдущие незаконные манифестации».

По прогнозам эксперта, затеянное действо вряд ли будет носить массовый характер.

«Закончится все тем, что Леониду Волкову поступят на донат-кошелек биткойны. Ну и заполонят весь интернет картинками с концертов, как уже было на Украине», — размышляет Мартынов.

«Покажут пару дур малолетних, и все кино», — убежден эксперт.

В пятницу полиция попросила москвичей и гостей столицы не реагировать на провокационные призывы к протестным акциям.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«Полиция рекомендует москвичам и гостям города не реагировать на размещаемые в сети Интернет и социальных сетях провокационные призывы к протестным акциям. Помните, что вам предлагают участвовать в незаконных действиях, за которые предусмотрена административная ответственность, а в ряде случаев и уголовная», - сказал источник.