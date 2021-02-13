Под Смоленском перезахоронили останки более ста погибших на войне 1812 года

Останки 126 русских и французских солдат, погибших при отступлении армии Наполеона в ноябре 1812 года, перезахоронили в городе Вязьма в Смоленской области. Об этом сообщила глава администрации Вяземского района Инна Демидова, передает РИА «Новости».

Отмечается, что церемония захоронения прошла на Екатерининском кладбище. На мероприятие прибыли дипломаты из Франции, представители рода принцев Мюратов и императорского дома Романовых.

По словам Демидовой, во время церемонии прозвучали русский и французский гимны, была проведена литургия с участием православных и католических священников. В церемонии также были задействованы около сотни реконструкторов в военной форме 1812 года и рота почетного караула.

Останки 120 солдат, а также трех женщин и трех детей были найдены в 2019 году в ходе российско-французской археологической экспедиции, организованной Фондом развития русско-французских исторических инициатив.

В субботу, 13 февраля, их похоронили в братской могиле в Вязьме.

В конце декабря 2019 года археологи также обнаружили останки генерала наполеоновской армии Сезара Шарля Этьена Гюдена де ла Саблонньер, погибшего от тяжелого ранения, полученного в бою у Валутиной горы около деревни Лубино в 20 км восточнее Смоленска 19 августа 1812 года.