В Венгрии началось применение вакцины «Спутник V»

Венгрия приступила к применению российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом информирует издание Daily News Hungary.

Отмечается, что первые прививки препарата пациенты получили в четверг, 11 февраля.

Российскую вакцину вводят в четырех больницах Будапешта людям старшего возраста, которые заранее зарегистрировались на вакцинацию и соответствуют определенным критериям. Так, людям с хроническими заболеваниями не рекомендуется прививаться.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

7 февраля стало известно, что национальный центр общественного здравоохранения Венгрии одобрил применение в стране российского препарата от нового типа коронавируса «Спутник V».