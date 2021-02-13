Кузнецова рассказала о состоянии оставленных на морозе детей

Двоих из троих детей, оставленных матерью на морозе в московском лесу, перевели из реанимации в общую палату. Об этом сообщила уполномоченный по права человека при президенте России Анна Кузнецова на своей странице в Instagram.

«Мы на связи с докторами и младших детей уже перевели в общую палату из реанимации, где они будут вместе с волонтерами и психологами и конечно, под наблюдением наших заботливых врачей», – написала омбудсмен.

Ранее сообщалось, что жительница Новой Москвы попыталась убить трех своих детей, оставив их на морозе. По данным СК, 33-летняя женщина привезла детей на территорию лесополосы, раздела их догола и оставила на улице. В полицию обратился очевидец, дети с различными степенями обморожения были направлены в детскую городскую больницу.