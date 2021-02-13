Домодедово предупреждает о корректировках времени вылетов из-за снегопада

Экстремальные погодные условия в Москве могут привести к корректировкам времени вылета рейсов из столичного аэропорта Домодедово, предупредили в пресс-службе воздушной гавани. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В связи с экстремальными погодными метеоусловиями в московском регионе аэродромные службы аэропорта Домодедово работают в усиленном режиме <...> С учетом этого возможны корректировки времени вылета», – заявили в пресс-службе.

Там пояснили, что для обеспечения безопасности полетов проводится регулярная очистка взлетно-посадочных полос, чтобы избежать образования гололеда, а также противообледенительная обработка самолетов.

Ранее сообщалось, что сильный снегопад в столице привел к задержкам общественного транспорта и пробкам. По данным городского метеобюро, с начала снегопада в Москве выпало 65% месячной нормы осадков.