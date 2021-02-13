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Общество. Новости

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Более 40 повторных толчков зафиксировано после землетрясения вблизи Еревана

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После землетрясения вблизи Еревана зафиксировано 46 повторных толчков, сообщает МЧС Армении.

«Зарегистрировано 46 афтершоков. Призываем население пока оставаться на открытых пространствах вне жилых помещений», – указано в заявлении.

По данным ведомства, подтверждено обрушение части стен в двух зданиях в Ереване в результате землетрясения.

13 февраля вблизи Еревана произошло землетрясение магнитудой 4,7. По сведениям МЧС, в столице республики ощущалось землетрясение силой 5-6 баллов. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что землетрясение не привело к серьезным разрушениям.

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