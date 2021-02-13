Снегопад в Москве может побить исторический рекорд

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close
Вид на Красную площадь во время снегопада, 13 февраля 2021 года Вид на Красную площадь во время снегопада, 13 февраля 2021 года
Вид на Крымский вал во время снегопада, 13 февраля 2021 года Вид на Крымский вал во время снегопада, 13 февраля 2021 года
Последствия снегопада на одной из улиц Москвы, 13 февраля 2021 года Последствия снегопада на одной из улиц Москвы, 13 февраля 2021 года
Во время снегопада на Красной площади, 13 февраля 2021 года Во время снегопада на Красной площади, 13 февраля 2021 года
Мужчина откапывает из сугроба свою машину во дворе жилого дома в Москве, 13 февраля 2021 года Мужчина откапывает из сугроба свою машину во дворе жилого дома в Москве, 13 февраля 2021 года
Девушка прогуливается по Никольской улице в Москве, 13 февраля 2021 года Девушка прогуливается по Никольской улице в Москве, 13 февраля 2021 года
Работа снегоуборочной техники на Зубовском бульваре в Москве, 13 февраля 2021 года Работа снегоуборочной техники на Зубовском бульваре в Москве, 13 февраля 2021 года
Москва во время снегопада, 13 февраля 2021 года Москва во время снегопада, 13 февраля 2021 года
Сотрудники коммунальной службы убирают снег на Красноказарменной улице в Москве, 13 февраля 2021 года Сотрудники коммунальной службы убирают снег на Красноказарменной улице в Москве, 13 февраля 2021 года
Работа снегоуборочной техники на Зубовском бульваре в Москве, 13 февраля 2021 года Работа снегоуборочной техники на Зубовском бульваре в Москве, 13 февраля 2021 года
Мужчина на Ленинском проспекте во время снегопада, 13 февраля 2021 года Мужчина на Ленинском проспекте во время снегопада, 13 февраля 2021 года
Курьер во время сильного снегопада в центре Москвы, 13 февраля 2021 года Курьер во время сильного снегопада в центре Москвы, 13 февраля 2021 года
Снегоуборочная техника на улице Новинский бульвар в Москве, 13 февраля 2021 года Снегоуборочная техника на улице Новинский бульвар в Москве, 13 февраля 2021 года
Уборка снега в столице, 13 февраля 2021 года Уборка снега в столице, 13 февраля 2021 года
Сотрудник коммунальных служб чистит снег на Новинском бульваре в Москве, 13 февраля 2021 года Сотрудник коммунальных служб чистит снег на Новинском бульваре в Москве, 13 февраля 2021 года
Сотрудники коммунальной службы убирают снег в центре столицы, 13 февраля 2021 года Сотрудники коммунальной службы убирают снег в центре столицы, 13 февраля 2021 года
Работа снегоуборочной техники на Никольской улице в Москве, 13 февраля 2021 года Работа снегоуборочной техники на Никольской улице в Москве, 13 февраля 2021 года
Последствия сильного снегопада в центре Москвы, 13 февраля 2021 года Последствия сильного снегопада в центре Москвы, 13 февраля 2021 года
Работа снегоуборочной техники на Зубовском бульваре в Москве, 13 февраля 2021 года Работа снегоуборочной техники на Зубовском бульваре в Москве, 13 февраля 2021 года
Последствия снегопада на одной из улиц Москвы, 13 февраля 2021 года Последствия снегопада на одной из улиц Москвы, 13 февраля 2021 года
Рейсовый микроавтобус во время снегопада в Москве, 13 февраля 2021 года Рейсовый микроавтобус во время снегопада в Москве, 13 февраля 2021 года
Уборка снега на Ленинском проспекте во время снегопада, 13 февраля 2021 года Уборка снега на Ленинском проспекте во время снегопада, 13 февраля 2021 года
Ситуация на 55-м километре Дмитровского шоссе во время снегопада, 13 февраля 2021 года Ситуация на 55-м километре Дмитровского шоссе во время снегопада, 13 февраля 2021 года
Сотрудник коммунальной службы во время снегопада на Манежной площади, 13 февраля 2021 года Сотрудник коммунальной службы во время снегопада на Манежной площади, 13 февраля 2021 года

Снегопад в Москве может побить исторический рекорд

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Количество выпавшего в Москве снега к вечеру субботы, 13 февраля, может побить рекорд за всю историю наблюдений, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд агентству «Интерфакс».

По словам синоптика, максимальная для 13 февраля высота снежного покрова в Москве за весь период наблюдений с 1879 года составляла 60 см.

«Возможно, этот рекорд будет перекрыт, сейчас уже 56 сантиметров, и снег продолжает идти», – рассказал Вильфанд.

Он добавил, что подобные рекорды представляют опасность, так как нарушают нормальную жизнь.

В соответствии с прогнозом, сильный снегопад закончится в субботу, в воскресенье, 14 февраля, будет идти небольшой снег. При этом на смену рекордным осадкам придет аномальный холод, с 15 февраля температура в Москве будет ниже нормы на 10-13°C, предупредил синоптик.

Сильный снегопад в Москве привел к задержкам общественного транспорта и пробкам. По данным городского метеобюро, с начала снегопада в столице выпало 65% месячной нормы осадков. В Новой Москве из-за снега просела крыша ангара, в котором находились люди.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.