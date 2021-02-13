США обеспокоены выводами ВОЗ о коронавирусе

США обеспокоены первоначальными выводами ВОЗ о появлении коронавируса. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, пишет РИА «Новости».

«Мы глубоко обеспокоены тем, как сообщались ранние выводы расследования по COVID-19, и вопросами о том, какой процесс использовался для того, чтобы прийти к этим выводам», — сказал Салливан.

По его словам, работа ВОЗ должна быть независима от влияния Китая. Кроме того, Салливан призвал Пекин предоставить данные о первых заражениях.

Ранее в ВОЗ заявили об отказе Китая предоставить данные о первых случаях COVID-19. В середине января текущего года эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для расследования происхождения нового коронавируса. В настоящее время ученые продолжают работу по установлению промежуточного переносчика.

Впервые вспышка COVID-19 была выявлена в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила ее пандемией.