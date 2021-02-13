В Великобритании «ожила» ящерица

В британском Манчестере у учительницы средней школы «ожила» ящерица за несколько минут до кремации. Об этом пишет Manchester Evening News.

30-летняя женщина рассказала, что утром обнаружила мертвым свою 10-летнюю ящерицу по кличке Фрэнк. Учительница прощупывала сердцебиение ящерицы в течение шести часов, но рептилия лежала с зарытыми глазами и была холодной.

«Его рот был неуклюже открыт, язык посерел, хотя обычно он был розовым. У меня даже силой не получалось открыть ему глаза, чтобы проверить его реакцию», — рассказала женщина.

Британка отвезла Фрэнка в ветеринарную клинику, где ей подтвердили, что он мертв. Тогда женщина решила кремировать рептилию и отвезла его в крематорий для животных. Когда учительница передала ящерицу в руки сотруднику, Фрэнк открыл глаза.

«Она заплакала и схватила его, чтобы обнять. Нет слов, чтобы описать, что она могла чувствовать в этот момент», — приводятся слова сотрудника крематория.

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