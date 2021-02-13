В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве закончится снегопад

Снегопад в Москве закончится к полуночи, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом пишет ТАСС.

«Завтра существенных осадков уже не будет. К полуночи снегопад завершится», — сказал Вильфанд.

В то же время он подчеркнул, что завтрашние небольшие осадки будут неприятными из-за сильного ветра. Порывы могут достигать 15 м/с. В настоящий момент высота сугробов достигает 56 см. Рекорд для 13 февраля составляет 60 см.

Ранее стало известно, что в Москве спасатели вытащили из снега больше 180 увязших фур.