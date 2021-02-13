Квартиру парижского коллекционера обокрали на €500 тысяч

В Париже неизвестные ограбили на €500 тысяч квартиру коллекционера антиквара и телеведущей Каролин Маржеридон. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на источник.

Квартира расположена в семнадцатом округе Парижа. 54-летняя женщина вызвала полицию в 19.30 (21.30 мск) 12 февраля, когда обнаружила, что входная дверь в жилье взломана.

«Согласно информации, предоставленной потерпевшими, грабитель или грабители действовали в промежутке между 12.20 и 19.30», — сказал источник.

Воры украли часы, деньги, драгоценности и дорогие кожаные изделия. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее Версальский музей закупил поддельную антикварную мебель на €2,7 млн.