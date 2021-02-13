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Общество. Новости

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На Ставрополье в колонию пытались передать кукурузный салат с наркотиками

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В Ставропольском крае в тюрьму попытались передать наркотики, спрятанные в кукурузе. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН России по региону в Instagram.

Злоумышленники положили запрещенные вещества в кукурузные зерна, из которых сделали салат.

«444 зернышка кукурузы с гашишем внутри обнаружили оперативники ИК-11 в передаче осужденному», — говорится в сообщении.

Наркотики нашла служебная собака. Масса запрещенного вещества составила 13,35 грамма.

Ранее в колонии Приморья нашли арбалетную стрелу с наркотиками.

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