В мире за сутки выявили 410 тысяч заражений коронавирусом

В мире за сутки выявили 410 876 заражений коронавирусом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные ВОЗ.

Больше половины новых случаев приходятся на Северную и Южную Америку (207 123). Далее следуют Европа (137 791) и Восточное Средиземноморье (25 039).

Больше всего заразившихся в США (27 122 583), Индии (10 892 746), Бразилии (9 713 909), России (4 057 698) и Великобритания (4 013 803). Всего в мире заболели 107,8 миллиона, скончались 2,3 миллиона человек.

Ранее США выразили беспокойство по поводу выводов ВОЗ о коронавирусе.