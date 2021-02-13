Более 20 человек обратились к медикам после землетрясения вблизи Еревана

После землетрясения вблизи Еревана в медицинские центры обратились 25 человек, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава, к медикам обращались граждане с ссадинами и ушибами. Госпитализировали лишь одну беременную женщину, ее доставили в больницу из соображений безопасности.

Состояние остальных обратившихся было оценено как удовлетворительное, им оказали помощь амбулаторно, указано в сообщении.

13 февраля вблизи Еревана произошло землетрясение магнитудой 4,7. По сведениям МЧС, в столице республики ощущалось землетрясение силой 5-6 баллов. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что землетрясение не привело к серьезным разрушениям. В МЧС сообщили, что после землетрясения было зафиксировано 46 повторных толчков.