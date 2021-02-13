Число пострадавших в результате землетрясения в Японии превысило 50 человек

Число пострадавших в результате мощного землетрясения в Японии превысило 50 человек, сообщает «Киодо».

По данным агентства, угрозы цунами после землетрясения не наблюдается, также как и неполадок на расположенных в этом районе атомных электростанциях.

Землетрясение магнитудой 7,1 было зафиксировано в Японии 13 февраля, его эпицентр находился на северо-востоке страны, в районе префектуры Фукусима. По мнению сейсмологов, оно стало афтершоком землетрясения магнитудой 9,0, которое произошло в 2011 году.