Спасатели нашли тело второго погибшего при обрушении крыши ангара

Спасатели нашли тело второго человека, который погиб при обрушении крыши ангара в Калужской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«В 22.55 при проведении работ по разбору завалов, к сожалению, обнаружено тело второго погибшего», — сказали в ведомстве.

В Новой Москве из-за снега просела крыша ангара на площади в 200 кв. м, внутри находились люди. Спасатели достали из-под завалов двух человек, их передали врачам. Еще один человек погиб.

Сильный снегопад в Москве привел к задержкам общественного транспорта и пробкам. По данным городского метеобюро, с начала снегопада в столице выпало 65% месячной нормы осадков.