Заместитель Псаки ушел в отставку после скандала с угрозами журналистке

Заместитель пресс-секретаря США Джейн Псаки Ти Джей Дакло покинул пост после скандала с угрозами журналистке издания Politico Таре Палмери, готовившей материал о его отношениях с журналисткой портала Axios Алекси МакКаммонд. Об этом сообщает ТАСС.

Дакло позвонил Палмери и угрожал «уничтожить» ее, а также допустил женоненавистнические комментарии в адрес репортера.

В письменном заявлении Псаки отметила, что провела со своим первым замом разговор накануне вечером. После этого Белый дом принял его отставку.

Она подчеркнула, что Белый дом намерен отвечать стандартам уважения к людям.

До этого стало известно, что Ти Джей Дакло был отправлен в неоплачиваемый отпуск на неделю. Он был временно отстранен от должности.