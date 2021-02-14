Китай уличил США в деструктивности в ответ на критику по работе ВОЗ в Ухане

Посольство Китая в Вашингтоне прокомментировала заявления США с критикой эффективности работы экспертов Всемирной организации здравоохранения в Ухане. Об этом сообщает ТАСС.

Так, китайские власти оценили действия США на международной арене как деструктивные и «препятствующие международной борьбе с коронавирусом».

«В последние годы Соединенные Штаты предприняли действия, которые оказали большое деструктивное влияние на работу многостороннего механизма ВОЗ», — подчеркнули в посольстве.

В диппредставительстве выразили надежду, что Белый дом «займет ответственную и прозрачную позицию» и предпримет «реальные шаги» для оказания поддержки всеобщим мерам по окончанию пандемии.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выразил обеспокоенность в связи с результатами миссии ВОЗ.

Впервые вспышка COVID-19 была выявлена в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила ее пандемией.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 109 млн заболевших, свыше 81 млн человек выздоровели, а более 2,4 млн пациентов умерли. В России выявили более 4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».