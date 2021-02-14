В Москве в воскресенье ожидается до -14°С и метель

В Москве в воскресенье, 14 февраля, ожидается метель и гололедица. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, днем температура воздуха составит -14°С — -12°С. прогнозируется северо-западный ветер со скоростью 5 — 10 м/с с усилениями до 15 м/с, а также небольшой снег.

Вечером столбики термометров опустятся до -22°С — -20°С. Ожидается переменная облачность без осадков.

Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба днем и 748 мм ночью.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

В субботу, 13 февраля, в аэропортах Москвы было задержано и отменено до 119 рейсов.