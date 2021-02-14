Врач назвала допустимое количество чашек кофе в день

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала о допустимом количестве чашек кофе в день, которое не будет нести вред для здоровья. Об этом сообщает RT.

По ее словам, употребление кофе все таки может сформировать определенную зависимость, которая со временем негативно влияет на нервную систему.

Она посоветовала выпивать не более двух чашек кофе в сутки.

«Идеальным с точки зрения гастроэнтерологии является употребление кофе во время приемов пищи. Чисто ритуальным моментом для многих является кофе на завтрак. Ошибка может быть в том, если это просто пустой кофе без всего», — сказала Дианова.

Диетолог добавила, что второй прием напитка в день обычно происходит после обеда, когда у человека происходит снижение работоспособности. Его также следует делать в рамках полдника или перекуса.

Специалист подчеркнула, что качественный зерновой кофе вне зависимости от способа приготовления. Кроме того, она напомнила советы сомнологов не употреблять кофе за шесть часов до сна.

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