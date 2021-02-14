Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе в феврале

В Роструде сообщили, что на следующей неделе жители России будут работать шесть дней, однако потом их ждут три выходных.

Россиянам придется выйти на работу в субботу, 20 февраля, после отработанной рабочей недели. А отдохнуть граждане смогут с 21 по 23 февраля включительно, то есть рабочая неделя с 24 по 26 февраля будет трехдневной, передают »Известия».

Также в 2021 году россияне смогут отдохнуть с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 19 мая, 12-14 июня, 4-7 ноября и 31 декабря.

Ранее председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому выходные дни в 2021 году переносятся, а пятница, 31 декабря, становится нерабочим днем.