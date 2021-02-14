Число пострадавших от землетрясения в Японии продолжает расти

Число людей, пострадавших в результате землетрясения магнитудой 7,3 в Японии, достигло 144. Об этом сообщает японское общественное телевидение.

Известно, что большинство получивших травмы при землетрясении — это жители префектур Мияги и Фукусима, где подземные толчки ощущались сильнее всего.

Также Нацметеорологическое управление предупредило японцев о том, что в течение недели могут происходить афтершоки.

Землетрясение магнитудой 7,1 было зафиксировано в Японии 13 февраля, его эпицентр находился на северо-востоке страны, в районе префектуры Фукусима. По мнению сейсмологов, оно стало афтершоком землетрясения магнитудой 9,0, которое произошло в 2011 году. Ранее стало известно, что число пострадавших при землетрясении в Японии увеличилось вдвое.