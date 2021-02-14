Мужчина открыл стрельбу у клуба в Петербурге. Об этом сообщает РЕН.

Инцидент произошел на улице Чудновского. Прибывшие на место полицейские установили, что стрелявшим оказался генеральный директор одного из коммерческих предприятий.

По данным телеканала, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, когда взял травматический пистолет и сделал несколько выстрелов в воздух.

Полицейские задержали правонарушителя и изъяли у него пистолет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось о мужчине, отрывшем стрельбу в кафе Москвы.