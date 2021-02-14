В аэропортах Москвы задержаны и отменены более 90 рейсов

В аэропортах Москвы задержаны и отменены 92 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

По состоянию на 10.20 мск в Шереметьево задерживаются 5 рейсов, еще один отменен.

Во Внуково 12 вылетов задержаны, отменен также один.

Самая сложная ситуация в Домодедово. Там задерживаются 68 рейсов, один отменили.

Сбои в расписании связаны с погодными условиями в столице. Из-за сильного снегопада, прошедшего 13 февраля, в городе образовались задержки общественного транспорта и пробки. В Домодедово предупредили о корректировках времени вылетов из-за снегопада.