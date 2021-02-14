Семь человек пострадали при пожаре в доме в подмосковном Видном

Семь человек пострадали при пожаре в частном доме в подмосковном городе Видном. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

По данным агентства, в частном доме находилось нелегальное швейное производство. В момент пожара в здании были 27 человек, семеро из них пострадали. Одна из пострадавших отравилась продуктами горения и была спасена, а шестеро получили травмы, выпрыгивая из окон. Площадь возгорания составила 150 кв. м.

В настоящее время устанавливаются причины возгорания.

Ранее на мебельной фабрике в Подмосковье произошел пожар на площади 8 тыс. кв. м.