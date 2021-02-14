В московском метро переименовали станцию в честь Дня всех влюбленных

В столичном метро переименовали станцию «Люблино» в честь Дня всех влюбленных. Об этом пишет столичный дептранс в Telegram-канале.

«Сегодня на всех наших станциях — атмосфера любви. И она оставила свой след даже на схеме метро», — говорится в публикации.

Так, станция «Люблино» стала «Влюблено». Работники метрополитена прикрепили красную букву «В» к названию станции.

В департаменте уточнили, что 15 февраля на станции покажут онлайн-концерт Feduk и Cream Soda.

Ранее сообщалось, что россияне выбрали лучший фильм о любви.