Повторное землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Японии

Сейсмологи зафиксировали сильный афтершок магнитудой 5,2 в районе японской префектуры Фукусима, где накануне произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1. Об этом сообщает японское общественное телевидение.

По данным национального метеорологического управления страны, очаг нового землетрясения залегал на глубине 50 км.

В настоящее время информации о новых пострадавших или разрушениях в результате афтершока не поступало.

Всего в результате первого землетрясения, по последние сведениям, пострадали 144 человека. По мнению сейсмологов, оно стало афтершоком землетрясения магнитудой 9,0, которое произошло в 2011 году.