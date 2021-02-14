Врач объяснила, почему люди чувствуют себя несчастными и нелюбимыми

Профессор, доктор медицинских наук, директор Института клинической эндокринологии Екатерина Трошина рассказала, почему человек чувствует себя несчастным и недостаточно любимым. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, в мозге у человека вырабатывается множество активных веществ - биогенных аминов, которые отвечают за «кристаллизацию» чувств, а гормоны впоследствии укрепляют эти чувства.

Так, дофамин вызывает чувство удовольствия от общения, повышает градус эмоциональной теплоты и сексуальности, а также вызывает чувство уверенности в себе. Серотонин отвечает за перепады настроения, эмоциональную лабильность, ощущение счастья и удовлетворения. «Но если его недостаточно, будет любовь-страдание, любовь-депрессия», — уточнила специалист.

Сгладить страдания и снизить уровень тревожности, напряжения помогает окситоцин.

«Удивительно, но достаточно всего лишь обняться, чтобы уровень окситоцина возрос. Чем более одинок человек, тем меньше у него окситоцина, тем больше страхов он испытывает без этого гормона нежности», — объяснила Трошина.

Ранее три четверти россиян назвали свою любовь взаимной.