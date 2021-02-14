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Общество. Новости

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Япония одобрила использование вакцины от коронавируса Pfizer на территории страны

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Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии одобрило американскую вакцину от коронавируса компании Pfizer на территории страны, передает ТАСС.

Препарат Pfizer стал первым одобренным для припоминания в Японии. Ожидается, что вакцинация начнется во второй половине февраля и пройдет в несколько этапов.

Также японское правительство в 2020 году подписало соглашение о поставке вакцин британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca и американской Moderna.

Ранее сообщалось, что власти Японии обеспокоены задержкой доставки в страну вакцин от COVID-19.

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