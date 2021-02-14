Москвичам рассказали о погоде весной

Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода ожидается весной в Москве. Его слова приводит РИА «Новости».

«По долгосрочным прогнозам, март примет эстафету холода, по моим оценкам, месяц будет на один-четыре градуса холоднее нормы с небольшим дефицитом осадков. Причем с пролонгацией на начало апреля, может быть, даже на первую половину апреля», — заявил синоптик.

Он добавил, что наступление климатической весны, которое обычно приходится на 27 марта, будет сдвинуто на одну-две недели вперед. Средняя дата схода снежного покрова в Москве — 12 апреля, а самая поздняя — 19 апреля. В этом году сход снега стоит ждать на раньше 15-20 апреля.

Тишковец отметил, что затем «климатические качели пройдут в обратную сторону», вторая половина апреля, май и лето будут теплыми и местами жаркими. Произойдет резкое наступление весны, что может вызвать сложную ситуацию с паводками.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что не стоит надеяться на приход ранней весны.