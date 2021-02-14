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Общество. Новости

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Последствия снегопада на одной из улиц Москвы, 13 февраля 2021 года Последствия снегопада на одной из улиц Москвы, 13 февраля 2021 года

Крыша склада обрушилась на человека на юге Москвы

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Крыша склада обрушилась на юге Москвы, погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На Промышленной улице произошло обрушение кровли одноэтажного склада, погиб один человек», — рассказал собеседник агентства.

Площадь обрушения составила 2,4 тыс. кв. м. По предварительным данным, кровля не выдержала большого количества выпавшего снега.

Уточняется, что в здании расположена транспортная компания.

Днем ранее аналогичный инцидент произошел в Новой Москве, где из-за снега обрушилась кровля ангара.

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